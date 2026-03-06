Luís Pinto anteviu a visita do Vitória de Guimarães (9.º) ao Santa Clara (17.º) na 25.ª jornada da Liga, agendada para domingo (20h30 de Portugal Continental). Em conferência de imprensa, o timoneiro dos “Conquistadores” admite ponderar o regresso do defesa Miguel Nóbrega e do avançado Nélson Oliveira à titularidade.

Reação após empate com Alverca

«Temos de estar focados. Ainda temos muito sumo para retirar desta equipa. Queremos jogar no meio-campo ofensivo. Temos de agir e não pensar no que podemos apanhar pela frente. Tem sido difícil jogar nos Açores e conseguir resultados interessantes. Vamos jogar contra uma equipa que passa um momento difícil, que vai querer pontuar e que vai dificultar a nossa tarefa.»