Luís Pinto, treinador do Vitória, na conferência de imprensa que se seguiu à derrota frente ao FC Porto (3-0), para a primeira jornada da Liga:

[Jogo] «A entrada no jogo foi mais forte da nossa parte, tivemos uma oportunidade logo a começar. Até ao golo, o jogo foi equilibrado. Sentimos a pressão do FC Porto, sabíamos que ia acontecer, mas a equipa estava bem. Simplesmente, foi uma questão de eficácia nesse momento. Sentimos um bocadinho o golo e, até ao intervalo, o FC Porto conseguiu ter ascendente. A envolvência do estádio foi forte, tal como a agressividade. O FC Porto fez o dobro das faltas que fizemos, o que demonstra isso mesmo».

[Imagem deixada pelo Vitória] «Temos de pegar nas coisas deste jogo para enriquecer o processo que queremos para a nossa equipa. Este jogo vai dar-nos algumas coisas nesse aspeto. Temos de ter um nível de concentração e de rigor sempre muito altos. Isso fez um bocadinho a diferença, hoje, no resultado».

[Paragem tática a meio da primeira parte] «A questão tática teve muito mais a ver com a nossa equipa, com os momentos com bola, do que propriamente sem bola. Estávamos a dar-nos muito à pressão, a ir para as zonas em que o FC Porto queria pressionar».

[Preparação da época] «Se acharmos que na primeira jornada não teríamos muito trabalho pela frente estaríamos a olhar para a questão de uma forma errada. Não acredito que o sistema tático tenha uma influência tão grande no jogo, mas sim as dinâmicas do sistema e a forma como encaramos os lances individuais. Pressionámos em meio-campo ofensivo com o Vando alto, quase em 4-4-2. Não fomos fortes o suficiente para conseguir outro resultado, temos de trabalhar sobe isso».

[Entrada de Ndoye] «É um jogador que tem caraterísticas diferentes das que que temos no plantel. Tem a capacidade de atacar a profundidade de uma forma muito interessante e queríamos utilizar essas caraterísticas neste jogo. Tem também a questão de estar a chegar. Não fez a pré-época e quisemos que sentisse o que é jogar pelo Vitoria e a exigência dos nossos adeptos. Jogámos num Dragão entusiasmado e houve muitos momentos em que ouvimos o apoio dos nossos adeptos. É importante transmitir isso aos jogadores que estão a chegar».