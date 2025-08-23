Luís Pinto, treinador do V. Guimarães, na sala de imprensa, após derrota por 2-0 frente ao Moreirense:

«Na primeira parte conseguimos ser muito pressionantes e conseguimos tirar as intensões ofensivas do Moreirense. Faltou-nos agressividade no ataque à baliza. Na segunda parte ficamos no balneário e esses dois golos tornam o jogo muito diferente do que foi a primeira parte. Não podemos admitir uma prestação destas.

[Como se justifica a apatia na 2.ª parte?] Sentimos muito os golos. Por termos sido tão dominadores no que diz respeito à inoperância ofensiva do Moreirense, que não conseguiu chegar à nossa baliza, sentimos que era pouca coisa para ser alterada para chegar ao golo. Mas essa pouca coisa que faltava, era preciso continuar a fazer o que estava a ser bem feito na primeira parte. Na segunda parte fomos inexistentes quanto à atitude competitiva e mais ainda por ser um dérbi. Não fomos dignos de representar o Vitória na segunda parte.

[como é que a equipa vai ser recebida no próximo jogo em casa?] Compreendo o manifesto de desagrado que houve neste jogo e cabe-nos mudar essa imagem. Estamos a jogar um dérbi fora onde a nossa massa adepta se faz sentir. Na segunda parte fomos os responsáveis por eles nos vaiarem e temos de nos preocupar no trabalho e não como vamos ser recebidos.

[qual a explicação para a diferença entre as duas partes?] Julgo que tem a ver com a resposta adversária e é preciso continuar a fazer bem feito o que estava a ser bem feito. Entrámos com uma postura corporal muito diferente da primeira. Não fomos mentalmente preparados para a segunda parte como fomos para a primeira».