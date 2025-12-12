Vitoria Guimaraes
Há 2h e 19min
Luís Pinto: «Rio Ave? Temos de melhorar no último terço, sem esquecer a defesa»
Treinador do Vitória de Guimarães aponta ao regresso às vitórias
Luís Pinto anteviu nesta sexta-feira a visita do Vitória de Guimarães ao Rio Ave, duelo da 14.ª jornada agendado para este sábado (18h). Os vimaranenses ocupam o 8.º lugar, com 18 pontos, mais dois do que o Rio Ave (10.º).
Melhorias e Rio Ave como um todo
«Temos de ser capazes de criar espaços na primeira fase para atacar. E precisamos de melhorar na abordagem à área. Trabalhámos no sentido de estar mais crentes de que podemos fazer golos. Temos de melhorar no último terço, sem nos esquecermos de ser compactos a defender.»
«Os avançados do Rio Ave só funcionam porque a equipa toda funciona. É uma equipa, do ponto de vista individual, com bastante qualidade. É uma equipa num processo crescente nas suas exibições.»
