Luís Pinto anteviu nesta sexta-feira a visita do Vitória de Guimarães ao Rio Ave, duelo da 14.ª jornada agendado para este sábado (18h). Os vimaranenses ocupam o 8.º lugar, com 18 pontos, mais dois do que o Rio Ave (10.º).

Melhorias e Rio Ave como um todo

«Temos de ser capazes de criar espaços na primeira fase para atacar. E precisamos de melhorar na abordagem à área. Trabalhámos no sentido de estar mais crentes de que podemos fazer golos. Temos de melhorar no último terço, sem nos esquecermos de ser compactos a defender.»

«Os avançados do Rio Ave só funcionam porque a equipa toda funciona. É uma equipa, do ponto de vista individual, com bastante qualidade. É uma equipa num processo crescente nas suas exibições.»