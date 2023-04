Miguel Maga, jogador do Vitória, em declarações à Sport TV, depois da derrota diante do Sporting (0-2), o Estádio Dom Afonso Henriques, no jogo que fechou a 29.ª jornada da Liga:

Análise ao jogo?

- Na primeira parte controlámos mais, dividimos melhor o jogo que na segunda. O amarelo no início da primeira parte, não e que me tenha condicionado, mas nós, jogadores, temos de saber lidar com isso. Não é por ter um amarelo que deixamos de controlar o jogo. Na primeira parte acho que fomos melhores, criámos mais. Na segunda parte não tivemos tantos momentos ofensivos, mas acho que também tivemos momentos para fazer golo.

O primeiro golo do Sporting, logo a abrir a segunda parte, mexeu com vocês?

- Acho que não, pode ter mexido um bocado, mas não deve mexer. Depois do intervalo, acho que deveríamos ter entrado na mesma forma que entrámos na primeira parte. Devíamos ter entrado mais fortes, mas não foi isso que aconteceu.

Seis jogos sem ganhar, é o adeus ao quinto lugar?

- Não, claro que não, nuca dizemos adeus ao quinto lugar, vamos lutar até ao fim. Queria também deixar uma palavra aos adeptos, estiveram connosco o jogo todo e é com a força deles que vamos encarar os próximos cinco jogos que faltam e vamos lutar por esse quinto lugar.