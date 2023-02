Moreno, treinador do V. Guimarães, em conferência de imprensa, depois do triunfo sobre o Estoril (1-0), no Estádio António Coimbra da Mota, em jogo da 19.ª jornada da Liga:

[Vitória mais personalizado na segunda parte garantiu os três pontos?]

- Não acho que a segunda parte tenha sido melhor do que a primeira, foi um bom jogo, muito equilibrado. Estivemos bem com bola e sem bola. A equipa foi aquilo que tem sido, a questão de não termos sofrido golos, como aconteceu no passado, é um acumular do trabalho que fazemos durante a semana. Podemos melhorar ainda mais. Foi uma vitória justa da nossa parte, fomos mais equipa do que o Estoril e o Estoril tem uma muito boa equipa. Juntámos mais três pontos, temos trinta e juntamo-nos a outra equipa na frente. Hoje é para desfrutar a vitória, mas na segunda-feira temos de nos focar no que é mais importante, que será o jogo com o Portimonense para conquistarmos mais três pontos no Afonso Henriques.

[Uma vitória sem sofrer golos, depois de três derrotas consecutivas fora de casa]

- É muito importante. É um registo positivo que levamos deste jogo. Num campeonato tão competitivo como é o nosso, o mais importante é a conquista dos três pontos, se possível sem sofrer. A nossa qualidade de jogo tem vindo a melhorar, em alguns jogos o futebol não tem sido justo connosco. Focamo-nos muito na qualidade que o nosso grupo tem, sabemos que o futebol não é uma ciência exata, mas sabíamos que os resultados iam aparecer. Continuamos a ser uma equipa humilde, vamos desfrutar hoje, na segunda-feira vamos voltar a focar-nos. Esta é a nossa vida.

[O Vitória sobe ao quinto lugar, é o lugar certo tendo em conta a história do clube?]

- O nosso compromisso é fazer melhor do que fizemos na primeira volta. Neste momento estamos iguais, dois jogos duas vitórias. Nada mais do que isso. Não muda nada o meu discurso, desde que foi apresentado, o meu discurso é o mesmo.

[Já no final, o treinador quis fazer uma dedicatória especial]

- A vida de treinador não é muito fácil. É um desgaste muito grande, tivemos dois meses difíceis e hoje queria muito dedicar esta vitória a uma pessoa muito especial. Hoje a minha mãe faz anos e não me ia perdoar se não lhe dedicasse esta vitória. Tinha de lhe dedicar. Que estejamos cá muitos anos para festejar os anos dela.