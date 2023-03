Moreno aproveitou a conferência de imprensa de antevisão do jogo do Vitória com o Benfica, marcado para sábado, para fazer um desabafo sobre as muitas multas que tem recebido esta temporada, uma vez que, ainda sem o nível IV de treinador, está impedido de se levantar do banco para transmitir indicações aos jogadores. O treinador fala num sentimento de «impotência» e «revolta».

Moreno diz que o Vitória vai ter de jogar «no limite» para pontuar na Luz

O líder dos minhotos tem sido punido ao longo da época por «estar de permanência em pé a dar instruções para dentro do terreno de jogo», função que cabe oficialmente a João Aroso, inscrito nas fichas dos jogos como treinador principal.

O técnico dos minhotos foi punido com multas que ultrapassam os três mil euros, quer no triunfo sobre o Sp. Braga (2-1), da 22.ª jornada, quer na última derrota com o Arouca (0-2), algo que o tem deixado «revoltado».

Moreno em pé a dar instruções custa quase 3.500 euros em multas

«Tenho uma sensação de impotência, de revolta, não direi de injustiça. Sou o primeiro a reconhecer que, numa primeira fase da época, facilitava muito e estava muito tempo de pé. Tive de me ajustar. Sinto-me revoltado, porque gostava de ser mais treinador do que sou, ajudando os atletas junto à linha lateral […]. Sinto que tenho feito um esforço para me equilibrar», realçou.

O treinador de 41 anos lamentou, por isso, que as multas «continuem a chegar» numa fase em que o Vitória não tem «saúde financeira» – a SAD tinha um capital próprio negativo de 13,69 milhões de euros a 31 de dezembro de 2022, o que perfaz situação de falência técnica.

Moreno enalteceu ainda a postura da delegada da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Helena Relvas, presente, por exemplo, no Estoril Praia-Vitória de Guimarães (0-1), da 19.ª jornada, em que não foi sancionado com qualquer multa.

«É de valorizar a competência e o bom senso desta senhora. Com estas pessoas no futebol, não tenho dúvidas de que o futebol vai melhorar», referiu ainda.