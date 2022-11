Moreno, treinador do Vitória de Guimarães, diz que não se deixa «iludir» pelo percurso intermitente do Sporting, garantindo que espera «dificuldade máxima» para o duelo com os leões, este sábado (20h30), em jogo da 12.ª jornada da Liga.

«Sabemos bem quem vamos encontrar, e não nos iludimos minimamente com o momento do Sporting. Vamos para Lisboa para conquistar os três pontos e, se não conseguirmos, que seja por mérito do adversário e não por receio nosso», disse o treinador dos minhotos na antevisão da partida.

Moreno não hesitou em considerar Rúben Amorim como «um dos melhores treinadores portugueses da atualidade», apontando que só por isso o Vitória «percebe as dificuldades que vai encontrar em Alvalade».

«Pela qualidade do plantel e do treinador, imaginava o Sporting noutros lugares, mas a classificação não é importante. Pela qualidade do adversário percebemos que vamos ter um jogo muito complicado e que vamos defrontar uma das melhores equipas do campeonato», analisou.

O técnico vitoriano quer que a equipa mantenha a «consistência e coragem» e que não seja «muito diferente do que foi até agora», até porque vem de uma série de seis jogos a pontuar e de três vitórias consecutivas.

«Temos respondido bem, e acredito que vai ser um bom jogo de futebol, com duas equipas que abordam as partidas de forma positiva. Pelo valor do Sporting talvez iremos passar mais tempo no nosso meio-campo, mas acredito que vamos criar oportunidades, fazer golos e também passar vários momentos no meio-campo adversário», antecipou Moreno.

O técnico confessou que os exemplos retirados dos recentes duelos com Benfica e Sp. Braga, que a equipa vimaranense não conseguiu vencer, servem de referência para esta partida em Alvalade.

«Falámos desses dois jogos, pois poderia haver alguma desconfiança da nossa capacidade contra adversários desta qualidade. A nossa resposta nesses jogos que não ganhámos obriga-nos a ir para esta partida para disputar e competir para tentar trazer pontos», referiu.

Moreno mostrou-se satisfeito pela série de seis jogos, para o campeonato, sem perder da sua equipa, e lembra a afirmação e evolução do grupo desde o início da temporada. «Existiu uma reformulação grande do plantel, houve mudança da equipa técnica, e é natural que existisse desconfiança. Mas nesta fase ainda não conquistámos nada. Sabemos que não queremos voltar a sentir a série de três derrotas. Não nos podemos desfocar», desabafou.

Para este desafio em Alvalade, Moreno confidenciou que André Silva e Bruno Gaspar, regressados de lesão, já vão integrar a convocatória. Tomás Handel, Maga e Jorge Fernandes, ainda a recuperar de problemas físicos, estão fora da partida.