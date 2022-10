Moreno, treinador do Vitória de Guimarães, espera «um jogo de grau de dificuldade elevadíssimo», no próximo sábado (20h30), diante do Paços de Ferreira, em jogo da nona jornada da Liga.

Depois de interromper o ciclo de sete vitórias consecutivas com que o líder Benfica abriu o campeonato, com um nulo na última ronda, a equipa minhota tentou preparar a deslocação à capital do móvel com «o mesmo rigor e a mesma disciplina» dos encontros anteriores, até porque, segundo o técnico, «todos os jogos da I Liga são difíceis».

«A preparação assentou em perceber para o grau de dificuldade de amanhã [sábado], e o grau de dificuldade é elevadíssimo. Esse é o ponto de partida para conquistarmos os três pontos», realçou em conferência de imprensa.

O treinador frisou até que o «grau de dificuldade» do embate com os castores é o «mesmo» da receção ao Benfica, apesar de reconhecer que o próximo embate vai exigir «coisas diferentes», nomeadamente mais posse de bola e «mais oportunidades» de golo.

Moreno avisou também que «olhar para a classificação» é «o pior» que o Vitória, nono da classificação (11 pontos), pode fazer, tendo lembrado que o Paços, penúltimo classificado (2 pontos), têm jogadores e uma equipa técnica, liderada por César Peixoto, com “competência».

«Vamos encontrar uma equipa que não tem os pontos que idealizava nesta jornada, mas reconhecemos que tem uma equipa técnica competente. A prova disso é o fantástico trabalho do César na época passada. O Paços tem um misto de jogadores experientes e de jovens com muito talento, que serão certezas do nosso campeonato em breve», referiu.

O líder dos minhotos reconheceu ainda que pode operar mudanças na equipa titular, face à «confiança» que nutre por todos os elementos do plantel. «Poderão existir mudanças, porque confiamos em todos [os jogadores]. A prova disso é que já foram quase todos utilizados. A confiança da nossa equipa técnica é total. O grau de dificuldade é elevado, mas o jogo vai pedir coisas diferentes [do jogo com o Benfica]. E os nossos jogadores têm características diferentes uns dos outros», projetou ainda.