Nélson Oliveira foi afastado do plantel do Vitória de Guimarães por motivos disciplinares. Via redes sociais, o avançado de 34 anos apresentou a sua versão.

«Fui afastado das atividades da equipa por ter defendido um colega numa situação que considerei profundamente injusta. Fi-lo olhos nos olhos e assumindo o que disse, como um dos capitães de equipa. Sinto-me tranquilo porque sei que fui verdadeiro. Seria mais fácil olhar para o meu umbigo e ficar calado, se calhar não teria esta consequência, mas as equipas não se fazem de individualismos, fazem-se de quem coloca o grupo acima de tudo.»

«Dói-me ler que o meu afastamento é justificado por "motivos disciplinares" quando a minha única falha foi não aceitar uma injustiça. E dói-me ainda mais quando, antes disto, lançaram uma notícia a dizer que a minha ausência era justificada com uma lesão que nunca existiu.»

«Acima de qualquer estatística está a minha ligação a este clube e a esta cidade e quero é o Vitória a ganhar! A minha filha é vitoriana e o amor que sinto pelo Vitória não se apaga por causa destas injustiças. Estou de consciência tranquila e de cabeça erguida. (…) O silêncio pode ser confortável, mas a minha integridade vale muito mais.»

Natural de Barcelos, Nélson Oliveira cumpre a terceira época pelo Vitória de Guimarães. Nesta temporada leva cinco golos em 32 jogos, totalizando 13 golos e sete assistências em 97 partidas.