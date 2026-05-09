Nélson Oliveira reage à suspensão: «Defendi um colega numa situação injusta»
Avançado do Vitória de Guimarães foi afastado dos trabalhos do plantel
Avançado do Vitória de Guimarães foi afastado dos trabalhos do plantel
Nélson Oliveira foi afastado do plantel do Vitória de Guimarães por motivos disciplinares. Via redes sociais, o avançado de 34 anos apresentou a sua versão.
«Fui afastado das atividades da equipa por ter defendido um colega numa situação que considerei profundamente injusta. Fi-lo olhos nos olhos e assumindo o que disse, como um dos capitães de equipa. Sinto-me tranquilo porque sei que fui verdadeiro. Seria mais fácil olhar para o meu umbigo e ficar calado, se calhar não teria esta consequência, mas as equipas não se fazem de individualismos, fazem-se de quem coloca o grupo acima de tudo.»
«Dói-me ler que o meu afastamento é justificado por "motivos disciplinares" quando a minha única falha foi não aceitar uma injustiça. E dói-me ainda mais quando, antes disto, lançaram uma notícia a dizer que a minha ausência era justificada com uma lesão que nunca existiu.»
«Acima de qualquer estatística está a minha ligação a este clube e a esta cidade e quero é o Vitória a ganhar! A minha filha é vitoriana e o amor que sinto pelo Vitória não se apaga por causa destas injustiças. Estou de consciência tranquila e de cabeça erguida. (…) O silêncio pode ser confortável, mas a minha integridade vale muito mais.»
Natural de Barcelos, Nélson Oliveira cumpre a terceira época pelo Vitória de Guimarães. Nesta temporada leva cinco golos em 32 jogos, totalizando 13 golos e sete assistências em 97 partidas.