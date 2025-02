Nuno Santos, jogador do Vitória, em declarações à Sport TV, depois do empate arrancado diante do FC Porto (1-1), no Estádio do Dragão, em jogo da 23.ª jornada da Liga:

O Vitória tentou explorar o momento do FC Porto?

«Sim, nós queremos impor o nosso jogo desde o início do jogo, em alguns momentos creio que conseguimos, mas gostávamos de ter saído daqui com os três pontos. Foi um jogo que acaba por ser bem disputado por ambas as partes, creio que o ponto fica assim meia-satisfação. Se não perdemos e pudemos empatar, melhor ainda».

Um jogo que foi uma montanha-russa, o FC Porto entrou forte, mas depois o Vitória cresce. Onde foram buscar essa capacidade de reação?

«Fizemos um golo que foi invalidado primeiro, deixa dúvidas, mas não quero falar sobre isso. Conseguimos esse golo, criámos outras oportunidades, tanto em bolas paradas como em jogo corrido. O FC Porto, num momento em que estavam mais expostos, em que tentava procurar um golo, nós, bem a sair na transição, a procurar os passes certos, fizemos o golo».

No momento do golo do Vitória, é o Nuno que faz o passe, sentiu que o FC Porto estava mais distraído?

«É como disse, o FC Porto estava exposto e nós com um bloco médio/baixo a tentar segurar a avalanche ofensiva do FC Porto. Quando uma equipa joga assim, é normal que se exponha mais um pouco atrás e foi isso que aproveitámos. Saímos numa transição simples, prática, sempre a olhar para a baliza. Felizmente encontrei o passe para o Úmaro e ele, muito bem, acabou por finalizar».