André Amaro foi confirmado esta quarta-feira como reforço do Al Rayyan, equipa do Qatar comandada pelo treinador português Leonardo Jardim.

O jovem central de 20 anos, formado na Naval, estava no Vitória desde 2018 e, curiosamente, vai agora seguir agora as pisadas de Bamba, outro ex-central da equipa de Guimarães que também rumou a Qatar, neste caso para assinar pelo Al Duhail.

O defesa português foi apresentado com um vídeo publicado no Twitter em que aparece a acertar uma seta num alvo colocado no relvado.

Ora veja: