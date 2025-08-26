Bruno Varela é reforço do Al-Hazem, clube recém-promovido ao principal escalão da Arábia Saudita, após cinco épocas ao serviço do Vitória de Guimarães, confirmou esta terça-feira o clube minhoto que, entretanto, publicou uma sentida mensagem de despedida.

«A carreira de Bruno Varela vai prosseguir na Árabia Saudita, ao serviço do Al-Hazem. O guarda-redes de 30 anos acordou a rescisão do contrato com a Vitória Sport Clube, Futebol SAD e assinou pelo clube da principal liga saudita. Termina assim uma profícua e duradoura ligação entre Bruno Varela e o Vitória, iniciada no verão de 2020», refere uma primeira nota do Vitória.

A oficialização da transferência dá-se mais de um mês depois de o internacional cabo-verdiano ter deixado de trabalhar com o plantel treinado por Luís Pinto, apesar de ter iniciado a pré-época nos minhotos, com os quais tinha contrato válido até 2026.

Entre as temporadas 2020/21 e 2024/25, o futebolista participou em 174 jogos oficiais pelos vimaranenses, repartidos pela I Liga, Taça de Portugal, Taça da Liga e Liga Conferência.

O guardião, de 30 anos, vai cumprir a terceira experiência fora de Portugal, depois de já ter representado os espanhóis do Valladolid (2015/16), por empréstimo do Benfica, e os neerlandeses do Ajax (2018/19 e 2019/20).

Formado no Ponte Frielas e no Benfica, o jogador de 1,91 metros de altura iniciou a carreira como sénior na equipa B encarnada, ao participar em 86 desafios entre as temporadas 2012/13 e 2014/15, e representou o Vitória de Setúbal na temporada 2016/17, cedido pelas águias.

Bruno Varela regressou ao clube da Luz na época seguinte para disputar 35 jogos oficiais pela equipa principal.

A mensagem de despedida do Vitória: