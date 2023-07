O Vitória de Guimarães anunciou esta quarta-feira a contratação do médio ofensivo Nuno Santos que, nos últimos dois anos, jogou na liga norte-americana (MLS), ao serviço do Charlotte FC. O reforço da equipa comandada por Moreno assinou um contrato válido por quatro temporadas e já vai treinar esta quinta-feira.

O jogador de 24 anos, com formação no Benfica, FC Porto, Boavista e Belenenses, estreou-se como profissional na equipa de sub-23 do Benfica e também chegou a jogar na equipa B dos encarnados, antes de ser cedido ao Moreirense.

Nuno Santos jogou depois, entre 2020 e 2022, no Boavista e Paços de Ferreira antes de emigrar para os Estados Unidos, onde jogou nas últimas duas temporadas.