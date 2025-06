Oumar Camara prepara-se para a primeira experiência fora de França, pela porta do Vitória de Guimarães. O extremo, de 18 anos, fez formação no PSG e, em 2024/25, capitaneou os juniores (sub-19) para o título nacional. Na final, frente ao Nantes (2-1), Camara apontou o golo do triunfo. Antes, na Youth League, conseguiu um golo em cinco partidas.

Internacional jovem por França, despontou nos sub-17 e sub-18, chega a Guimarães a custo zero, assina até junho de 2029 e vai trabalhar com a equipa principal, apesar da tenra idade.

Para 2025/26, o Vitória viu Gonçalo Nogueira, Bica e Zé Carlos regressarem de empréstimo, enquanto Matija Mitrovic e Fabio Blanco foram contratados a Pancevo e Marítimo, respetivamente.

AO MINUTO: siga as novidades do mercado de transferências.