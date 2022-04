O Vitória de Guimarães anunciou esta quinta-feira a renovação de contrato com o jovem Miguel Maga, até 2025.

Ligado aos vimaranenses desde 2019/20, o jogador de apenas 19 anos estreou-se na I Liga no final de janeiro deste ano, na derrota diante do Vizela (3-2), para a 20.ª jornada. Desde então, assumiu a titularidade na lateral direita e já cumpriu mais oito jogos ao serviço da equipa principal dos minhotos.

Além do V. Guimarães, Maga passou pelo FC Porto, entre 2010 e 2013, pelo Rio Ave, entre 2013 e 2017, além do Padroense, em 2017/18, antes do regresso aos vila-condenses em 2018/19.