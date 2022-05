O Westerlo contratou Lyle Foster em definitivo ao Vitória de Guimarães, anunciou esta terça-feira o clube minhoto.

Emprestado desde o início da época, o clube belga tinha uma opção de compra pelo internacional sul-africano fixada no milhão e meio de euros, mas o negócio faz-se por um milhão de euros, com o Vitória a ficar com 15 por cento da mais valia de uma futura venda.

Lyle Foster foi contratado na época 2021/21, mas fez apenas sete jogos pela equipa principal dos vimaranenses. Segue agora em definitivo para o Westerlo, onde fez cinco golos e quatro assistências em 25 jogos durante esta temporada.