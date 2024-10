O Vitória anunciou esta quinta-feira que renovou contrato com Alberto, jovem lateral de 21 anos que fez toda a formação no clube que joga no Estádio Dom Afonso Henriques.

O jovem defesa, que tinha mais dois anos de contrato, assina, assim, um compromisso mais longo e agradeceu o «voto de confiança». «devo pensar que foi só mais um passo. Devo manter-me firme na equipa, continuando a fazer o meu trabalho», destacou o lateral que está já há doze anos no clube minhotos.

Depois de ter percorrido todos os escalões da formação do Vitória, Alberto estreou-se na equipa principal na época passada, num jogo da Taça de Portugal, frente ao Penafiel.

Esta época, Alberta já participou em cinco jogos, dois na Liga e outros três na Liga Conferência.