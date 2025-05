O Vitória de Guimarães anunciou esta terça-feira a contratação de Matija Mitrovic, internacional sérvio sub-21, que assinou um contrato válido para as próximas quatro temporadas, ou seja, até 2029.

O clube minhoto explica que chegou a um acordo para a transferência do médio de vinte anos, a título definitivo, com o Zeleznicar Pancevo, para depois chegar também a acordo com o jovem médio que, na próxima temporada, vai jogar com o número 4 nas costas.

Natural de Belgrado, Mitrovic fez a formação no FK Vozdovac e foi ao serviço do mesmo clube que se destacou na equipa principal, para a qual foi chamado ainda com a idade de júnior, somando um golo e duas assistências em 33 jogos oficiais distribuídos pelas épocas de 2022/23 e 2023/24.

Contratado no último verão pelo Zeleznicar Pancevo, o médio disputou 34 jogos na época 2024/25, somando dois golos e cinco assistências.