O treinador Pepa, fez nesta quinta-feira a antevisão ao jogo frente ao Estoril, que abre a segunda jornada da Liga. O técnico do V. Guimarães afirmou que a equipa deve melhorar a «definição no último terço» de forma a conquistarem os primeiros três pontos no campeonato, depois de uma derrota por 1-0 frente ao Portimonense.

«O jogo [com o Portimonense] está para trás. Arrisco-me a dizer que foi uma primeira parte muito boa, mas nem está tudo bem quando se ganha, nem tudo mal quando se perde. Deu gosto ver aqueles primeiros 45 minutos. É preciso conseguir esse volume ofensivo por mais tempo, porque é isso que faz ‘castigar’ o adversário. Precisamos de capacidade para definir melhor no último terço. E temo-la», disse Pepa.

O treinador dos vimaranenses acredita que os jogadores devem «manter o foco» para evoluírem os processos até agora trabalhados e ter a consciência daquilo que falta «melhorar». Segundo Pepa, o Estoril tem «capacidades bem assimiladas», fruto da permanência de Bruno Pinheiro no comando, tal como «grande parte dos jogadores» que foram campeões da II Liga.

O desaire frente ao Portimonense deve, segundo Pepa, ensinar ao plantel que «todos os momentos do jogo são fundamentais», não havendo «tempo para ‘esfregar o olho’» durante qualquer jogada adversária.

«Às vezes, uma equipa mais retraída depende do que a outra consegue fazer. Nós é que temos de ter capacidade para ‘empurrar’ o Estoril. Podemos estar por cima em 60% a 70% do jogo e perder por 2-0 ou 3-0. Tem de haver concentração e rigor. Não há tempo para ‘esfregar o olho’, porque não sabemos a bola que vai dar canto ou vai dar golo», acrescentou.

O V. Guimarães, que não pontoou na primeira jornada, defronta o Estoril, que venceu o Arouca por 2-0 na estreia na Liga. O jogo está marcado para sexta-feira, no Estádio António Coimbra da Mota, em Cascais.