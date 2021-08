Declarações de Pepa, treinador do V. Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo folgado (4-0) frente ao Vizela:

«Sabíamos que não nos podíamos desviar do que temos feito em termos de processo. Havia alguma frustração e ansiedade, não conseguíamos marcar com tanto volume ofensivo. Na primeira parte tivemos volume, mas faltou acelerar mais o jogo e aproveitar os espaços entre linhas. Na segunda parte aumentámos o ritmo, a circulação foi mais rápida. Vitória em que dominámos por completo, vitória justa, mas mesmo assim em algumas ocasiões foi por quinze centímetros. O futebol é assim, temos de melhorar na perda da bola».

[Equipa perto do que pretende?] «Gostei da primeira parte com o Estoril e com o Portimonense. Os golos fazem a diferença, mas se contabilizarmos as ocasiões, muita bola a rondar a baliza, a cruzar a área, mas o tal critério e decisão, que quando tivemos conseguimos fazer a diferença: fazer golo. Não nos desviamos deste processo. Temos quatro pontos, mas podíamos estar com mais. Tardou a surgir o primeiro golo, mas a segunda parte deu gosto ver e é isto que queremos. Com este volume de jogo a bola tem de entrar».

[Substituições preponderantes] «Quem entrou, entrou bem. Mas ter volume ofensivo também desgasta. A nós, mas também ao adversário. Mais do que individualizar, destaco que até ao primeiro golo tivemos uma avalanche ofensiva. Não posso esquecer a entrada fortíssima que tivemos, mesmo com aquele golo anulado, que era uma tremenda injustiça».

[Várias alterações no onze] « São opções, não se trata de espicaçar. Há uma semana de trabalho, rendimento, o próprio adversário. Tem tudo a ver com opções, tenho de contar com todos. A chave foi a velocidade da segunda parte. Fomos mais rápidos, a variação do centro jogo foi muito mais eficaz e obrigámos o Vizela a abrir espaços».

[Penálti de Sacko, Edwards também queria marcar] «Não é assunto. Os batedores delineados estavam fora do jogo. Tem a ver com coragem querer de querer marcar. O Marcus tamém queria marcar, mas não é assunto».

[Primeiro golo Sacko no Vitória] «Foi visível a forma como todos festejaram o golo, mas mais do que o golo do Sacko foi a exibição em si. Parabéns à equipa. É impossível ficar indiferente ao apoio que tivemos dos adeptos. minutos sessenta, ainda sem golos, e continuar com o estádio a empurrar-nos. É impossível isso não emocionar, e parabéns à equipa. Esta comunhão é especial».