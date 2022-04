O treinador do V. Guimarães condenou uma vez mais a invasão do relvado e a consequente tentativa de agressão por parte de um espectador a dois jogadores da equipa minhota nos minutos finais do jogo com o FC Porto.

«Paixão não é desrespeito! O comportamento daquela pessoa que invadiu o relvado nada tem a ver com o vitoriano que vibra, apoia e engrandece este clube a cada jogo», escreveu Pepa numa mensagem publicada no Instagram.

Após o jogo, em declarações aos jornalistas na sala de imprensa, o técnico dos vimaranenses já tinha procurado distanciar o episódio do comportamento dos adeptos do clube. «Não podemos confundir o apoio tremendo que tivemos, com os adeptos satisfeitos a reverem-se na equipa», vincou.