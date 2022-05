Pepa destacou o regresso do Vitória de Guimarães às competições europeias, confirmado no domingo, depois do FC Porto vencer a Taça de Portugal, considerando que o clube está onde tem de estar.

«Estamos onde temos de estar. Foi uma época muito difícil, com vários obstáculos e intermitências. Estivemos sempre unidos e a força de uma equipa unida, do campo às bancadas, não conhece limites. Conseguimos o regresso à Europa», escreveu o treinador na conta pessoal no Facebook.

Um feito que o treinador distribui pelos adeptos, jogadores e staff. «Obrigado aos nossos sócios e adeptos: foram inexcedíveis e apoiaram sempre o Vitória, mesmo nas alturas mais complicadas. Aos jogadores, equipa técnica e todo o staff um obrigado. Por tudo isto somos e seremos todos por um, com a certeza que na próxima época voltaremos ainda mais fortes, coesos e sempre a querer mais e melhor», acrescentou.