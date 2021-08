Pepa, treinador do Vitória de Guimarães, depois do empate diante do Estoril (0-0), no Estádio António Coimbra da Mota, no jogo de abertura da segunda jornada da Liga:

[Voltou a faltar eficácia no último terço?]

- Faltou, faltou, faltou. Uma primeira parte à semelhança do último jogo. Se tivéssemos feito golo diria que foi uma primeira parte muito boa. Não permitimos oportunidades ao Estoril, tivemos bola, tivemos cantos, remates, mas, mais uma vez, não conseguimos concretizar. Uma bola na barra, outra no poste, não conseguimos. Precisamos de mais velocidade no último terço. A segunda parte foi completamente diferente. Não entrámos tão bem e a partir do momento em que ficámos com menos um homem, o Estoril teve mais bola e mais oportunidades. Não abdicámos do jogo, ainda criámos oportunidades, mas ficou tudo muito mais difícil.

[Entrada forte do Estoril na segunda parte]

- Não diria tanto, quando digo que não entramos tão bem, foi devido a algumas perdas de bola nossas. Não quero tirar mérito ao Estoril, mas nós cometemos erros que não tínhamos cometido na primeira parte. Aos 54 minutos ficámos com dez e ficou tudo mais complicado.

[Faltou um homem que ligasse os setores?]

- Se olharmos para a primeira parte não faltou, até porque tivemos oportunidades, fomos a um corredor, fomos a outro. Fizemos uma primeira muito boa. Quem entrou, entrou para ajudar, entrou bem. A intensidade estava alta, o ritmo estava alto. Tivemos qualidade o meio, mesmo com menos um continuámos a criar ruído e a agredir o adversário. Não vou discutir se houve penálti sobre o Rochinha.

[Manteve a confiança no mesmo onze da primeira jornada. Foi uma prova de confiança?]

- As opções são boas. Jamais vou mudar por um mau resultado. Ninguém queria ficar com um ponto no final da segunda jornada. Acabámos jogo um pouco frustrados, acabámos com mais cantos, mais remates, mas ficámos mais debilitados com a expulsão.