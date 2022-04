Pepa, treinador do V. Guimarães, em declarações à Sport TV, depois da derrota, em casa, diante do FC Porto (0-1), em jogo da 29.ª jornada da Liga:

[O que faltou para tirar pontos ao FC Porto?]

- Acima de tudo porque o FC Porto foi mais competente no último terço. Quero realçar a competência das duas equipas, num jogo forte, com o apoio dos adeptos, típico jogo grande. Nós até ficámos aquém daquilo que demos ao jogo. Merecíamos mais, mesmo com muitas contrariedades ao longo do jogo. Com uma pressão muito forte do FC Porto, sentimos algumas dificuldades no início, acalmámos e começamos a sair com critério.

- Na segunda parte, tivemos uma entrada fantástica, quase a roçar a perfeição. Quando estávamos por cima faltou-nos mais oportunidades, porque em termos de estarmos a empurrar o FC Porto para trás estávamos a conseguir. Depois surgiu o lance do penálti muito contra a corrente do jogo. Depois, em esforço, com o Estupiñan expulso, continuámos a carregar e a procura fazer o golo.

[Vitória conseguiu deixar o FC Porto intranquilo, como?]

- Personalidade, desfrutar do jogo como se fosse o último jogo da nossa vida. A mágoa que temos, o que ficou a faltar naquele período em que estivemos por cima, foi aquele último passe para podermos agredir mais a última linha do FC Porto. Acima de tudo, foi um grande jogo, em termos táticos, com casos, que fazem parte do futebol. As três equipas estão de parabéns.

[Melhor jogo frente aos grandes?]

- Mais do que estar olhar para trás, quero olhar para este jogo. Já conhecemos os nossos adeptos, a nossa equipa e a nossa cidade. Levantaram-se a aplaudir porque demos tudo. Temos cinco finais e vamos dar tudo por causa disso.

[Estupiñan expulso, Jorge Fernandes saiu lesionado. Dores de cabeça?]

- Como disse, o Vitória tem mais jogadores, não temos problemas em apostar nos jovens. A nós não nos preocupa. O que interessa é potenciar os miúdos e ajudá-los a crescer. Mesmo neste contexto difícil, a resposta foi muito boa.