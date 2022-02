O treinador do Vitória de Guimarães, Pepa, em declarações na flash interview da SportTV, após a vitória frente ao Sp. Braga (2-1), em jogo da 21.ª jornada da Liga:

«O Vitória é isto, é isto que queremos e procuramos. Temos sido muito irregulares, principalmente nessa atitude competitiva. Quando conseguimos elevar os níveis de intensidade e agressividade... Isto só faz sentido se conseguirmos manter este registo, esta vitória épica. Vi o estádio assim poucas vezes, hoje demos tudo dentro de campo. Não são três pontos quaisquer, são três pontos fantásticos. Os jogadores estão de parabéns. Da mesma forma que sou o primeiro a criticar, hoje tenho de dar os parabéns a todos. O apoio foi arrepiante.

Vitoria foi indiscutível, por tudo, pelo que lutámos e pelo que criámos. Foi pena termos ficado com menos um.

[Opinião sobre a expulsão de Alfa Semedo] Não vi, ainda vou ver. Se achar que é para vermelho, tudo bem, mas começa a ser um pouco castigado. Vi foi sim um segundo amarelo para um jogador do Sp. Braga que não foi mostrado. Mas é o que é, não vale a pena falar disso, temos é de saborear esta vitória. Mas isto não nos vale de nada se depois voltarmos ao oito.

[Este triunfo pode levantar a equipa] Sim, foi uma semana dura, mas temos de saber lidar com isto. Temos de acreditar nas nossas capacidades, no que podemos fazer. Isto foi muito bonito, a atitude, a entrega, a paixão. Nunca podemos sair do jogo com a sensação de que podíamos ter dado mais. Hoje saímos de cabeça levantada, porque deixámos tudo de nós.»