Pepa tem sublinhado várias vezes a irregularidade exibicional do Vitória de Guimarães e, esta sexta-feira, na antevisão ao duelo com o Arouca, voltou a fazê-lo. O treinador dos vitorianos considera que a equipa se tem sujeitado a uma «montanha-russa» no estado anímico.

«Isto torna-se repetitivo. Parece que é ‘vira o disco e toca o mesmo’. Temos de ganhar o jogo, ponto final. Voltamos a casa, onde temos sido fortíssimos, não só em termos de pontos, como em termos de atitude competitiva e de volume ofensivo», afirmou.

Após a derrota no terreno do Belenenses (1-0), o técnico vimaranense tem vontade de «voltar rapidamente para dentro de campo», com «muita mais fome de marcar golos» do que «receio» de os sofrer.

«A equipa do Arouca é bem orientada [pelo treinador Armando Evangelista] e sabe bem o que faz dentro de campo. A classificação não reflete o que tem feito», vincou.

Pepa admitiu ainda que as equipas «gostam de retardar os momentos do jogo» no D. Afonso Henriques para «enervarem» a equipa e o público.

O V. Guimarães sofre golos há 17 jornadas consecutivas, o pior registo desde 1950/51 e, na atual temporada, ainda não conseguiu somar mais do que duas vitórias seguidas. Por tudo isto, o treinador vimaranense assume que a tarefa em época de estreia tem sido mais difícil do que estava à espera.

«Não tem sido por falta de aviso [que temos falhado]. Temos dado ‘tiros’ nos pés. Continuamos a acreditar cegamente nos objetivos a que nos propusemos. Sabíamos que não iria ser fácil, mas admito que nunca pensei ser tão difícil. É importante que tenhamos capacidade para encarar os momentos bons e maus de frente.»

Alfa Semedo está de volta às opções, depois de cumprir castigo relativamente à sua terceira expulsão no campeonato, mais do que qualquer outro jogador. Pepa diz que não pode «castrar a agressividade» do futebolista, pois é algo que «faz muita falta à equipa».

«Independentemente de jogar ou não jogar, sabemos como essas expulsões aconteceram. Houve outras situações que nos penalizaram, como as más decisões no último terço [ofensivo] ou os erros em zonas de ‘tolerância zero’, na linha defensiva», concluiu.

O V. Guimarães recebe o Arouca este sábado, a partir das 20h30.