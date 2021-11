O treinador do V. Guimarães projetou nesta sexta-feira o jogo da 11.ª jornada da Liga em casa diante do vizinho Moreirense.

«A equipa está bem, está confiante, ciente daquilo que tem de fazer. Acima de tudo, temos de manter esta capacidade de agredir, de olhar para a baliza adversária de forma constante, de não deixar pensar, de jogar subidos e, sempre que possível, dominar os quatro momentos do jogo», apontou Pepa na antevisão ao jogo que está marcado para sábado a partir das 20h30.

O técnico dos vimaranenses considerou que a sua equipa tem de ser rigorosa e agressiva. «Temos de ter atenção às transições, mas queremos volume ofensivo e ganhar bolas altas. Depois, precisamos de muito critério para fazer os golos e ganhar os pontos.»

Pepa elogiou a verticalidade dos laterais e qualidade do meio-campo do conjunto orientado por João Henriques, e recusou olhar para os registos pontuais de Sp. Braga e Estoril, duas equipas que têm mais seis pontos do que o V. Guimarães, que tem 13 pontos e está no 7.º lugar logo atrás do Portimonense. «Temos de olhar para nós, para o jogo que vem e para os três pontos em disputa, seja contra quem for. Este é com o Moreirense, em casa. É um dérbi. Isto é uma maratona. É a tal situação: estando confiantes e a jogar bem, estamos sempre mais próximos de ganhar», disse.