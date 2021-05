Ricardo Quaresma respondeu aos rumores que chegaram de Itália e que davam como certa a sua saída do Vitória de Guimarães no final da temporada com uma mensagem publicada na conta pessoal do Instagram, garantindo que está «muito bem» na cidade minhota

Uma mensagem que vem acompanhada por uma fotografia do castelo de Guimarães, um dos símbolos da cidade Berço. «Já conhecem a Cidade Berço? Quando puderem, visitem Guimarães! Eu estou por cá muito bem», escreveu o internacional português.