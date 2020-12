Ao 13.º jogo, Ricardo Quaresma estrou-se a marcar com as cores do Vitória do Guimarães, na goleada por 4-0 nos Açores, frente ao Santa Clara.

Em declarações ao clube, o internacional português explicou o lance em que faturou com os açorianos e assumiu que tem a expectativa de marcar mais vezes.

«Quando percebi que só tinha um defesa, ataquei-o porque senti que tinha possibilidade de passar por ele e fazer o golo tão desejado. Era um golo que já estava à procura desde que cheguei aqui», começou por dizer.

«Não digo que estava ansioso, mas estava com muita vontade de me estrear com um golo pelo Vitória. Estou feliz por isso e espero que seja o primeiro de muitos», prosseguiu.

Depois, Quaresma abordou ainda o próximo jogo do Vitória, frente ao FC Porto, um clube no qual o extremo atuou durante muitos anos.

«Estamos preparados para o que aí vem, neste caso o jogo com o FC Porto, um jogo complicado contra uma grande equipa. Sabemos que temos de estar ao nosso melhor nível para poder ganhar os três pontos que é o que nos interessa.»

«A adaptação tem sido fantástica. Tenho pena que ainda não possa sentir os adeptos no estádio, porque já joguei muitas vezes contra o Vitória, com o D. Afonso Henriques cheio, num ambiente fantástico. Tenho saudades de ver este estádio cheio para sentir esse apoio dos adeptos. Espero que não falte muito para que possam vir», disse ainda, sobre a adaptação.