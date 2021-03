O futebolista colombiano do Vitória de Guimarães, Óscar Estupiñán, admitiu que tem a seleção como «objetivo» e que espera poder ter essa «recompensa individual» pelo trabalho que está a realizar para o coletivo no clube minhoto, no qual falhou o último jogo por lesão, ante o Sp. Braga, no fecho da 22.ª jornada, na terça-feira.

O jogador de 24 anos foi aproveitado por João Henriques esta época a partir de dezembro, estreou-se com um golo ante o Benfica, para a Taça da Liga (16 dezembro), o primeiro de oito, em 12 jogos pela equipa principal.

«Foi surpreendente marcar golo, porque era um cenário difícil e com uma equipa importante aqui em Portugal. Era o meu primeiro jogo, mas estava tranquilo pelo trabalho que estava a realizar durante a semana e pela confiança que o treinador me deu», referiu Estupiñán, em entrevista ao Hola News, salientando a oportunidade dada por João Henriques.

«O facto de querer contar comigo depois de não ter estado no início da época, é um sinal de confiança», expressou.

Por outro lado, Estupiñán, que começou por jogar um jogo em outubro de 2020, esta época, pela equipa B dos minhotos – fez mesmo um golo ante a Camacha, que entretanto desistiu da série B do Campeonato de Portugal – tem feito boas combinações para golo com Ricardo Quaresma. O colombiano elogiou o português, que lhe tem dado ocasiões para marcar golo com as assistências.

«É fantástico, porque te dá muita experiência com o que já viveu. Além de ser um grande jogador, é uma grande pessoa, que faz com que cresças pessoal e futebolisticamente. É uma coisa bonita, uma grande experiência para mim. Em campo tem-me dado muito com as suas assistências», referiu Estupiñán.

E o certo é que, olhando aos seus oito golos pela equipa principal vitoriana, o colombiano teve assistência de Quaresma em três: ante Santa Clara, FC Porto e Belenenses SAD.