Ricardo Quaresma esteve em especial destaque na goleada do V. Guimarães ao Santa Clara (4-0), nos Açores, com um golo de belo efeito e duas assistências.

«Individualmente estou feliz, cada jogo que passa sinto-me melhor. A equipa também está a evoluir e isso também me ajuda a crescer. Jogamos num campo difícil, frente a uma equipa que é forte em casa, mas estou feliz com o meu golo e pelas duas assistências», contou o internacional português no final do jogo, em declarações à Sport TV.

Um jogo que se tornou fácil para os minhotos que, ainda há uma semana, tinham sido eliminados da Taça de Portugal, em casa, frente a este mesmo Santa Clara. «Tivemos a sorte do jogo, as vezes que fomos à baliza fizemos golos e isso vai-te dando confiança e vai tirando a confiança do adversário. Isso resume o jogo», comentou.

Foi a terceira vitória consecutiva do V. Guimarães na Liga que, desta forma, já vai no quarto lugar da classificação. «As vitórias dão confiança e moral. Temos de continuar o nosso trabalho, vem aí um jogo difícil depois do Natal. Temos de recuperar e preparar-nos para esse jogo», disse ainda o experiente jogador.

O golo de Quaresma: