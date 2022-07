Ricardo Quarema deixou o Vitória de Guimarães há poucos meses e foi convidado a falar sobre a atualidade do seu anterior clube. Sem se querer alongar muito, o internacional português confessou não ter ficado surpreendido com a saída de Pepa do comando da equipa.



«Surpreender não surpreende. Nunca pensei que fosse tão cedo. Só o presidente e direção é que têm de falar sobre isso. Não estou lá, é um clube que respeito e admiro. Passei lá duas épocas muito boas, mas nao tenho de falar sobre isso», disse aos jornalistas, à margem de uma entrega de bolsas de mérito desportivo e acadêmico a que dá nome, em Canelas, Vila Nova de Gaia.



Pepa deixou os minhotos em vésperas do arranque da nova temporada. O presidente do Vitória, António Miguel Cardoso, referiu que o técnico «excedeu determinados limites» para justificar a sua saída.