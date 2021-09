Rochinha partilhou esta segunda-feira uma mensagens nas redes sociais a agradecer o apoio e preocupação que recebeu desde que caiu inanimado no Estádio D. Afonso Henriques após um choque de cabeça no jogo com o Belenenses e afirmou: «Estou tranquilo e a recuperar.»

Recorde-se que o jogador do V. Guimaraães foi transportado ao hospital após ter tido um traumatismo na cabeça com perda de sentidos, mas, depois de realizados os exames complementares, já teve alta.

«Obrigado a todos pelo apoio e preocupação. Ontem depois de dar entrada no hospital e fazer os exames complementares de diagnóstico concluíram que estava bem e pronto a voltar a casa. Estou tranquilo e a recuperar. Obrigado por tudo!», escreveu Rochinha nas redes sociais.