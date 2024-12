Rui Borges diz que está comprometido com o Vitória de Guimarães, lembra que tem contrato assinado até 2026 e garante que, para já, não há conversas com o Sporting, mas deixa a porta aberta para uma possível mudança de clube.

A minha cabeça está no Vitória, tenho contrato até 2026, não se passa mais nada. É injusto estar a falar nisso, os meus jogadores não merecem isso. É focar e no meu trabalho e seguir a trabalhar. Sou feliz aqui e tenho contrato com o Vitória», começou por dizer o treinador, em declarações à Sport TV, depois do empate cedido, em casa, diante do Nacional (2-2).

O treinador reitera o compromisso com o Vitória, mas também diz que «o que tiver de acontecer, vai acontecer».

«Não abandono ninguém. Tenho contrato, por isso não sentidos estar aqui a falar sobre esse assunto. Os jogadores merecem ser reconhecidos pelo trabalho que estão a fazer. Tudo acontece no seu tempo. O nosso passado, enquanto equipa técnica, fala por si. O que tiver de acontecer, irá acontecer, mas estou feliz aqui», insistiu.

Apesar de tudo, o treinador não esconde a ambição de vir a treinar um grande clube. «Vejo-me a chegar a um mais alto patamar. Há sete anos atrás estava a treinar no Campeonato de Portugal, agora estávamos no outro dia a jogar com a Fiorentina na Liga Europa. O nosso trajeto fala por nós, as coisas quando tiverem de acontecer, acontecem», referiu ainda.