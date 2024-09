Rui Borges, treinador do V. Guimarães, em declarações após o empate com o Casa Pia na Liga:

«Não teve que ver com o golo. Perdemos pontos com duas equipas com blocos baixos e temos de melhorar nesse aspeto. Não foi a parte técnica nem tática.

O que diferenciou a primeira parte para a segunda foi a nossa agressividade e a nossa competitividade, que não esteve lá. Uma segunda parte em que fomos claramente superiores. É essa atitude que temos de ter e que nos tem guiado até aqui. Não chegou.

É um ponto, tristes porque queríamos ganhar, mas cientes daquilo que poderíamos ter feito mais na primeira parte.

Podia ser ingrato, mas foi justo. Pela capacidade do adversário defender e pela incapacidade que tivemos na primeira parte, o resultado é justo.»