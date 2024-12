Rui Borges, treinador do V. Guimarães, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Benfica no Estádio da Luz:

[Disse na antevisão que ia defrontar a equipa que jogava nesta altura melhor futebol em Portugal. Mantém o que disse e considera que o Benfica é o principal candidato ao título?]

«Não digo que seja o principal candidato. (…) Penso que atualmente, pelo abaixamento de forma do Sporting e também do FC Porto… Desde que o mister Bruno Lage chegou, o Benfica tem uma média de quatro golos por jogo, está com uma boa dinâmica, tem só vitórias no campeonato, é claramente a equipa em melhor forma do campeonato, tem uma boa dinâmica e é muito competente e muito intensa. Sabemos o quão é difícil jogar aqui. A personalidade que tivemos foi fantástica. (…) Os jogadores foram audazes, corajosos e pressionámos com a equipa alta. Sou um treinador feliz, mas frustrado pelos jogadores, que mereciam muito mais. Mas o futebol é isto.»

[Que palavras trocou com Bruno Lage no final do jogo?]

«Bruno Lage desejou boa sorte e deu os parabéns pelo trabalho que temos feito. E eu dei também os parabéns pelo trabalho que ele tem feito, que tem sido grande e é por isso que o Benfica está como está. Fico feliz pelas pessoas terem a perceção de que temos feito um bom trabalho. Os jogadores têm feito um grande trabalho. Eles é que fazem de nós treinadores.

O grupo está um bocadinho frustrado. Os jogadores têm a perceção de que fizeram um belíssimo jogo e que merecíamos mais. E isso magoa-me um bocadinho. Mas eles já querem voltar a jogar para voltarmos a ganhar. O ADN deste clube é ganhar, lutar sempre pela vitória e hoje foi uma demonstração disso, em que viemos jogar o jogo pelo jogo. Comecei a dizer que foi um grande jogo, um jogo aberto e com duas equipas a querer ganhar, o que engrandece o nosso futebol.»