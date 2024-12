Rui Borges exige «energia e rigor» para a visita do Vitória de Guimarães à Luz. Na tarde desta sexta-feira, em conferência de imprensa, o timoneiro dos «Conquistadores» antecipou o duelo com o Benfica, «a equipa em melhor forma na Liga».

«O mínimo erro contra equipas desta qualidade pode fazer a diferença. E convém sermos eficazes, porque poderemos ter menos oportunidades. Mas, podemos ter dois lances e fazer dois golos. O futebol é imprevisível. Se mantivermos a energia apresentada e jogarmos com rigor, acredito que faremos um grande jogo e sairemos com a vitória», começou por referir.

Apontando a Di María como a referência no ataque das águias – «um jogador acima da média» – Rui Borges elogiou a intensidade do Benfica. Em todo o caso, o treinador do Vitória espera apresentar dificuldades inéditas na travessia dos anfitriões nesta edição da Liga.

«Não mudamos a nossa ideia de jogo, independentemente do adversário. Não deixaremos de ser Vitória e de tentar ganhar, que será sempre o nosso objetivo. Quando estivermos mais baixos, será porque o adversário estará melhor», rematou.

Para a visita à Luz, Rui Borges tem Borevkovic em dúvida, face à fratura no nariz sofrida na receção ao Gil Vicente.

O Benfica, que ocupa o 3.º lugar, pode encurtar a diferença para o líder Sporting, para um ponto. De recordar que os comandados de Bruno Lage guardam um encontro em atraso, na Choupana, diante do Nacional.

Por sua vez, os «Conquistadores» visitam a Luz na esperança de subir na tabela. Ocupam o 6.º lugar, com 21 pontos.

O encontro da 13.ª jornada está agendado para as 18h deste sábado e é para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.