Rui Borges, treinador do Vitória, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o FC Zurique (3-0), na Suíça, em jogo da primeira mão da pré-eliminatória da Liga Conferência:

- Nos primeiros 25 minutos, tivemos algumas dificuldades na adaptação ao adversário. Estávamos precavidos para uma equipa muito intensa, muito competitiva, muito forte em duelos. Tínhamos de tentar igualar essa competitividade. Não deixámos ao adversário criar nada. Teve um lance de perigo que o Varela afasta com os pés.

- A partir dos 25 minutos, melhorámos e acabámos a primeira parte muito bem. No final da primeira parte, poderíamos ter ido para o intervalo já a ganhar, porque nos últimos 15 minutos, tomámos conta do jogo, fomos mais simples nas tomadas de decisão e chegámos à frente com muito critério.

- Após o intervalo, ajustámos um ou outro pormenor e dominámos a segunda parte. Fomos muito mais proativos sem bola, a antecipar as decisões do adversário, a ganhar bolas mais longas. Anulámos as movimentações do adversário. Chegámos aos golos com muito mérito e tivemos mais situações de golo. A vitória é mais do que merecida.

- É melhor ganhar 3-0 do que 1-0, mas a Supertaça serve-nos de aviso. O Sporting estava a vencer 3-0 e perdeu 4-3. O FC Porto deu a volta em menos de 90 minutos. Mas é bom levar esta vantagem para nossa casa. Acredito que estaremos focados na segunda mão. O grupo está concentrado no que quer alcançar. Para já, queremos mudar o ‘chip’ para o jogo de Arouca [na segunda-feira], porque está aí o campeonato.”