Marcus Edwards está finalmente fechado como reforço do Sporting e já viaja nesta altura para Lisboa, para cumprir os exames médicos e assinar contrato por quatro anos e meio, até 30 de junho de 2026.

Basicamente o acordo está muito próximo do que o Maisfutebol já tinha adiantado.

Pela transferência do extremo inglês, o Sporting vai pagar 7,670 milhões de euros ao V. Guimarães pelos 50 por cento do passe que os vitorianos detêm, cedendo ainda Bruno Gaspar, avaliado em 1,5 milhões de euros, em definitivo e o empréstimo de Geny Catamo até final da época.

Bruno Gaspar vai assinar até 2026 e o V. Guimarães fica com preferência sobre Gery Catamo no caso do jovem moçambicano de 21 anos não ficar no plantel leonino na próxima temporada.

O acordo contempla ainda a cedência de Gonzalo Plata em definitivo a partir da próxima época, tendo o V. Guimarães preferência em exclusividade sobre o jogador. No caso do Valladolid assumir a preferência sobre Plata e contratar o jogador pela cláusula de 10 milhões de euros, então o V. Guimarães tem direito a outro jogador (ou jogadores) avaliados no total em três milhões de euros.

Num acordo tripartido, qu incluiu ainda o Tottenham, o V. Guimarães garantiu 10 por cento de uma futura-valia de uma possível transferência de Edwards, tendo ainda conseguido que o Tottenham abdicasse do mecanismo de solidariedade a que tinha direito neste negócio com o Sporting.