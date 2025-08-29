Luís Pinto exige um Vitória de Guimarães consistente e focado para a receção ao Arouca, na quarta jornada da Liga. Em conferência de imprensa, o portuense, de 36 anos, reconheceu que os vimaranenses têm de evoluir face à derrota na visita ao Moreirense (2-0).

«Temos de evoluir. Não podemos ficar presos a um acontecimento que não queríamos, o primeiro golo [do Moreirense]. Temos de ter capacidade de dar resposta. Temos de ser mais consistentes no que fizemos de bom e evitar, ao máximo, os erros não forçados da segunda parte.»

«Ninguém gosta de reações desagradáveis, mas os responsáveis por essa reação fomos nós. Temos de fazer com que os adeptos nos apoiem. Sentimos isso na primeira parte. Enquanto estivemos no jogo, houve entusiasmo de toda a gente que estava no estádio [do Moreirense]», referiu.

Convencido de que o Arouca pode tentar explorar «essa insatisfação», Luís Pinto realçou que o Vitória tem de ser «uma equipa estável» a nível mental.

«Perspetivo uma equipa que, há muitos anos, tem vindo a habituar o futebol português a contratar bons jogadores, com capacidade técnica interessante, em mercados diferentes e interpretam muito bem as ideias do Vasco Seabra, que gosta de ter equipas com jogo ofensivo e dinâmico», detalhou.

O Arouca, oitavo classificado, visita o Vitória de Guimarães (9.º) no sábado (18h), numa partida com arbitragem de Gustavo Correia e para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.