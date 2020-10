Tiago apresentou a demissão do cargo de treinador do Vitória de Guimarães.

De acordo com o que foi possível saber, o técnico não ficou satisfeito com a abordagem do clube aos últimos dias de mercado. Desse modo, tomou a decisão de sair e as partes negoceiam agora a desvinculação.

Tiago assumiu o comando de uma equipa pela primeira vez na carreira e ao fim de três jornadas deixa o cargo no Vitória.

O antigo internacional português não marca presença nos treinos da equipa desde domingo, uma vez que também está a frequentar o curso UEFAPro.