O treinador do Vitória de Guimarães, João Henriques, em declarações na flash interview da SportTV, após a derrota frente ao FC Porto (3-2), em jogo da 11.ª jornada da Liga:

«É frustrante porque isto é fruto da imaturidade da equipa. Uma equipa mais madura teria ganho hoje ao FC Porto. Os erros pagam-se caro contra estas equipas. Merecíamos sair com pontos, dado o trabalho da equipa. Tirando o primeiro golo, os outros dois golos que sofremos são situações fruto da imaturidade da equipa. Já na Luz aconteceu a mesma coisa. Estamos satisfeitos só com uma coisa: esta equipa bateu-se olhos nos olhos com o campeão nacional e está pronta para qualquer desafio. O Vitória foi uma equipa a saber ler o que era preciso fazer, a saber agredir o adversário.

[Saída de Jorge Fernandes por lesão] É daquelas alterações que nunca queremos fazer. Mas a equipa em si esteve bem no global. Depois quando colocámos o Edwards para ir à procura dos três pontos sofremos o terceiro o golo. A equipa tem vindo a crescer e não queríamos interromper a sequência de vitórias. Estamos tristes, mas confiantes para o futuro. Há dois meses, esta equipa não conseguiria fazer o jogo que fez.

[Reaparecimento do Estupiñán] O nosso trabalho é tentar potenciar os ativos do clube. Integrou-se muito nos treinos, mostrou que podia ajudar e é uma mais-valia. Existem outros na equipa B. Queremos potenciar os nossos ativos. Tem sido útil. Já estamos a pensar no jogo com o Nacional.»