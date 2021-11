O Supremo Tribunal Administrativo (STA) absolveu o V. Guimarães do pagamento de uma multa de 7.650 euros aplicada devido ao arremesso de um isqueiro na direção de um quarto árbitro no jogo da época 2016/17 com o Desp. Chaves.

De acordo com a Lusa, que consultou a decisão datada de 4 de novembro, o STA negou provimento ao recurso apresentado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), mantendo assim a decisão do Tribunal Central Administrativo do Sul, que já havia confirmado o acórdão do Tribunal Abitral do Desporto no sentido de anular a sanção imposta pelo Conselho de Disciplina da FPF.

O relatório do jogo, realizado a 4 de dezembro de 2016, referia que aos 47 minutos foi arremessado um isqueiro na direção do quarto árbitro, mas sem o atingir.

Os juízes do STA referem que nos casos em que venham a ser encontrados no relvado objetos «corriqueiros e de tamanho diminuto», não pode dar-se como preenchido o pressuposto legal da infração prevista no artigo 186.º do RD/LPFP-2017 sem que exista prova de que o terreno foi inspecionado antes de se iniciar o jogo. «Sem a prova de que esta inspeção prévia existiu, não é possível afastar a dúvida razoável de que o objeto até já pudesse estar no terreno de jogo antes do início do mesmo», refere o acórdão.