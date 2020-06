O Vitória de Guimarães anunciou este domingo a contratação do avançado Bruno Amado, jovem cabo-verdiano formado no Sp. Espinho que cumpriu as últimas três temporadas na formação da Sampdória.

Com apenas dezoito anos, o jovem avançado, que também tem nacionalidade portuguesa, assinou um contrato válido para as próximas três temporadas.

«Sempre gostei do Vitória e é para mim uma honra representar este clube. Aquilo que posso prometer é que me vou entregar a cem por cento e trabalhar muito para continuar a evoluir enquanto jogador e pessoa», destacou o jovem em declarações ao site da equipa minhota.