André André foi a grande ausência na apresentação do plantel do Vitória para a época 2022/23, numa cerimónia que decorreu na Plataforma das Artes e da Criatividade, em Guimarães.



A equipa, que tem para já 29 jogadores apresentou-se perante centenas de adeptos que lotaram a praça. Todos os reforços até agora oficializados, Villanueva, Ogawa, Matheus Índio, Jota Silva, Anderson e André Silva contaram-se entre os jogadores que subiram ao palco assim como André Almeida, apontado à saída do Castelo.



Em sentido contrário, André André não esteve presente assim como Joseph, elementos que não vão fazer parte do grupo em 2022/23. O médio de 32 anos esteve cedido ao Al-Ittihad Jeddah nos últimos seis meses ao passo que o ganês não disputou qualquer encontro pelos vimaranenses no ano anterior.



No discurso durante a apresentação, Moreno admitiu que «era impossível dizer que não» ao convite que lhe foi feito para suceder a Pepa.



«Era impossível dizer que não a este desafio. Nunca me iria perdoar (…). A primeira [razão que me fez aceitar este desafio] é isto aqui e está à minha frente: é a vossa paixão, é o orgulho que têm em dizer que são de Guimarães, é esta força sentida no estádio. Não tenho dúvidas de que o nosso grupo vai sentir isso nesta quinta-feira e em muitos outros dias do campeonato», referiu.



O Vitória apresentou também a equipa B, composta por 25 jogadores, mas ainda sem treinador substituto.



Os vimaranenses arrancam a temporada na próxima quinta-feira, ao receber os húngaros do Puskas Akadémia a partir das 20h30, para a primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência Europa.



Os jogadores apresentados:



Guarda-redes: Bruno Varela, Matous Trmal e Celton Biai;



Defesas: Miguel Maga, Bruno Gaspar, Alberto Costa, Abdul Mumin, Jorge Fernandes, André Amaro, Hélder Sá e Afonso Freitas;



Médios: Tomás Händel, Alfa Semedo, Ibrahima Bamba, Tiago Silva, Dani Silva, Janvier e André Almeida;



Avançados: Rúben Lameiras, Nelson da Luz, Bruno Duarte, Herculano e Jason Bahamboula.