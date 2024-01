A FIGURA: Nuno Santos

Manteve-se no onze, contra algumas expetativas, e justificou a aposta naquele que terá sido o melhor jogo do médio com a camisola do Vitória. Faz as duas assistências para golo, a segunda com um trabalho absolutamente primoroso. Tira dois adversários do caminho e pica a bola para a baliza. André Silva foi lá garantir o golo, mas o mérito é maioritariamente de Nuno Santos. Exibição empolgante.

O MOMENTO: golo de André Silva (64’)

Lance de ataque do Vitória pelo corredor esquerdo, com Nuno Santos a combinar com Mangas. É o médio a definir o lance, ao partir para cima da defesa arouquense, deixando dois adversários para trás, com classe. Pica depois o esférico sobre Arruabarrena, para André Silva encostar de cabeça confirmando a cambalhota no marcador que deu os três pontos aos vimaranenses.

OUTROS DESTAQUES

Jason

Uma das setas arouquenses apontadas à baliza adversária, o espanhol de 29 anos foi letal logo a abrir o jogo, e fez o remate que é ressacado para o segundo golo. Talvez o elemento da equipa de Daniel Sousa mais esclarecido. Quinto golo da temporada, logo aos oito minutos.

André Silva

Marcou à sua anterior equipa numa exibição de luta, em que em grande parte do jogo teve de se sujeitar a duelos longe da área. Aguentou, lutou e teve capacidade para decidir jogo na segunda metade com um golpe de cabeça.

Sylla

Um operário na equipa do Arouca, a jogar descaído para a esquerda com papel de destaque na construção de jogo da equipa montada por Daniel Sousa. Jogou desde o início do jogo até sair, aos 85 minutos, ao mesmo ritmo com muita capacidade física.

Jota Silva

Agitou o jogo, tal como é costume, dando verticalidade ao jogo do Vitória. Sempre ligado ao jogo, resgatou os vimaranenses antes do intervalo, ao marcar o golo do empate com uma boa movimentação e sentido de oportunidade.