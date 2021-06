Rui Carvalho é o novo Team Manager do Vitória, informou o clube.



Numa nota informativa sobre as alterações estruturais no futebol profissional, os vimaranenses reforçam que Jaime Teixeira é o diretor-executivo. Por sua vez, Flávio Meireles vai exercer a função de Coordenador de Equipa e está responsável por fazer a ponte entre o plantel principal e o da equipa B.



Já Rui Carvalho, que trabalhou 18 anos no FC Porto e nas últimas duas épocas esteve no Portimonense, é o novo Team Manager da primeira equipa enquanto Miguel Freitas passa a Team Manager assistente. Por último, Cristóvão Marques mantém-se como Team Manager da equipa B.