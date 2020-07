A contratação de Mário Silva por parte do V. Guimarães complicou-se esta terça-feira, depois de desacordo entre as partes. Nesse sentido, o treinador já não deve assumir o comando técnico da equipa, ao contrário do que parecia certo ontem, tal como o Maisfutebol escreveu, aliás.

Recorde-se que Mário Silva deixou nesta segunda-feira o Almería, sendo substituído por José Gomes, que vai orientar a equipa no play-off de acesso à Liga Europa. No currículo, Mário Silva conta com os títulos de campeão nacional de juniores e campeão da Youth League, títulos que ganhou ao serviço dos juniores do FC Porto.