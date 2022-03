Diogo Boa Alma já trabalha como diretor desportivo do Vitória de Guimarães, concretizando uma promessa eleitoral do novo presidente do clube minhoto, António Miguel Cardoso.



Depois de ter terminado a ligação ao Santa Clara, em maio de 2021, Diogo Boa Alma volta a exercer funções num emblema da Liga portuguesa.

Aos 39 anos, o novo homem forte do futebol do V. Guimarães chega com uma experiência assinalável no campeonato nacional, tendo iniciado o percurso como diretor desportivo do V. Setúbal, antes da mudança para o Santa Clara.

«O foco é naturalmente já o próximo jogo, o jogo de sábado [Sporting], dar à equipa, assim como à equipa técnica, todo o apoio e suporte que necessitam. Depois é fazer o acompanhamento das outras equipas, da equipa B, que vai começar no domingo a Fase Final de subida à Liga 3, mas também à equipa de sub-23, da formação, dar esse acompanhamento global a todas as equipas do Vitória», diz Diogo Boa Alma.